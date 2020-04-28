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Главный санитарный врач Украины заявил, что после Пасхи не произошло вспышки COVID-19

28.04.2020 / 15:21
Главный санитарный врач Украины заявил, что после Пасхи не произошло вспышки COVID-19
Виктор Ляшко Источник: ICTV
По его словам, «вместо 8 миллионов в храмы пришло 130 тыс. Это проведенная работа, и она имеет позитивный эффект»

После празднования Пасхи в Украине не произошло значительной вспышки эпидемии коронавируса.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV.

«Через неделю после Пасхи и через 2 месяца почти после введения карантинных мер можно сказать, что все это работает. Если мы говорим про Пасху, то работа, которую провели Президент, правительство, а также все главы областных администраций, народные депутаты, а также представители Церквей, дала эффект», - отметил Виктор Ляшко.

По его словам, «вместо 8 миллионов в храмы пришло 130 тыс. Это проведенная работа, и она имеет позитивный эффект».

«С момента празднования Пасхи прошла половина того периода, в течение которого коронавирус распространился бы, если бы люди заразились в храмах. За это время всплесков заболеваемости не было. Возможно, он еще будет, мы прогнозируем, мы имеем только седьмой день после Пасхи. Мы знаем, что инкубационный период заболеваемости -до 14 дней. Но все-таки, если соблюдать карантинные меры, работать и придерживаться самоизоляции, то страна идет в том режиме, который был запланирован», - подчеркнул главный санитарный врач.

Он также обратил внимание на то, что в стране отсутствует пиковая нагрузка на медицинские учреждения, лишь несколько населенных пунктов являются исключением.

Источник: Inpress.ua
упц
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