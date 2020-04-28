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Эвакуация украинцев из-за границы будет проходить постепенно и контролируемо, в формате до четырех самолетов в сутки

28.04.2020 / 16:48
Государство возобновляет эвакуацию специальными рейсами граждан Украины, которые сейчас находятся за рубежом, она будет проходить постепенно и контролируемо, в формате до четырех самолетов в сутки.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Все пассажиры, которые вернутся в Украину, будут распределены на две группы. Первая – это большинство, у кого есть смартфоны, и они смогут пройти обязательную самоизоляцию у себя в квартирах благодаря мобильному приложению "Дій вдома". Оно поможет медикам и полицейским контролировать процесс", - сказал он в видеообращении к украинцам в понедельник, 27 апреля.

Зеленский указал, что другая часть граждан – около 10%, у которых нет смартфонов, пройдут обсервацию в классическом формате, то есть в подготовленных государством локациях.

Источник

эвакуация, коронавирус, Зеленский
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