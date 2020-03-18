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Зеленский обратился к украинцам за границей

18.03.2020 / 17:16
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам за рубежом. Об этом свидетельствует видеообращение президента 17 марта.

По словам президента, Украина вернет всех граждан Украины, которые находятся за рубежом.

"Самое главное, мы всех вас вернем. Кого-то быстрее, кого-то позже, но вы все обязательно будете на Родине. Относительно тех, кто улетел чартерными рейсами в отпуск. Сегодня государство оказывает максимальное содействие туроператорам и перевозчикам, чтобы они вернули украинских туристов из-за рубежа", - заявил он.

При этом он отметил, что все налажено плановое возвращение украинцев из Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Доминиканской Республики, из Северной и Южной Америки.

"В отношении других граждан за рубежом. Вам необходимо сделать несколько важных шагов. Зарегистрируйтесь в системе "Друг". Там сообщите МИД о стране, где вы находитесь, и предоставьте как можно больше информации о сути проблемы в разделе "Комментарий к путешествию". Это очень поможет нашим дипломатам и упростит формирование списков граждан, которые имеют срочно вернуться домой", - отметил Зеленский.

При этом он добавил, что в случае не удачной попытки зарегистрироваться в системе, необходимо обратиться в украинское посольство или консульство на территории страны, где они находятся.

Кроме того, Зеленский отметил, что правительством сформирован так называемые хабовые точки. Попав туда, украинцы смогут добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам.

"Это такие города: Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига и Вильнюс", - добавил он.

Напомним, 15 марта самолет спецрейсу компании SkyUp Airlines вылетел для эвакуации украинцев из Венеции, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

Ранее сообщалось, 14 марта на закрытом заседании Кабмин принял решение об экстренной эвакуации украинских граждан с территории Италии.

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эвакуация, коронавирус, Зеленский
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