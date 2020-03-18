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В УПЦ будут окроплять города святой водой и звонить в колокола

18.03.2020 / 16:55
В УПЦ будут окроплять города святой водой и звонить в колокола
УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Участники Священного Синода отметили, что во всех храмах и монастырях будут звонить в колокола

В Украинской Православной Церкви будут окроплять города святой водой и звонить в колокола для прекращения пандемии коронавируса.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказано в обращении Священного Синода Украинской Православной Церкви в связи с распространением коронавируса COVID-19.

«Сегодня, перед лицом инфекционной угрозы, христианам следует избегать паники, потому что она является проявлением маловерия. Зато, постом и молитвой надлежит просить у Бога прощения своих грехов. По историческим примерам нашей Церкви, ее пастыри пусть ревностно преподносят свои молитвы, безленостно совершая в храмах все надлежащие богослужения и водосвятные молебны о здравии и преодолении инфекции - с колокольным звоном и окроплением городов и сел святой водой», - говорится в обращении.

Участники Священного Синода отметили, что во всех храмах и монастырях будут звонить в колокола.

«Согласно церковной практике во всех храмах и монастырях во время объявленного государством карантина надлежит ежедневно ударять в церковные колокола, а на святой Литургии возносить особую молитву прошения на ектении. Благодаря таким искренним церковным молитвам Господь неоднократно посылал Свою благодатную помощь и прекращал смертоносные эпидемии в истории нашего народа. Верим, что и нынешняя эпидемия совместными усиленными молитвами и трудами будет преодолена», - отметили участники Синода УПЦ.

Полный текст обращения Священного Синода УПЦ читайте здесь.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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