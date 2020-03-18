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В храмах УПЦ во время пандемии коронавируса богослужения не будут прекращаться

18.03.2020 / 16:30
В храмах УПЦ во время пандемии коронавируса богослужения не будут прекращаться
Синод УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
В УПЦ призвали верующих соблюдать рекомендации медиков

В храмах Украинской Православной Церкви во время пандемии коронавируса богослужения не будут прекращаться.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказано в обращении Священного Синода Украинской Православной Церкви, заседание которого состоялось сегодня в Киево-Печерской лавре.

«Принимая во внимание установленные государством ограничения по количеству лиц, которые могут присутствовать во время совершения богослужения (по состоянию на сегодня это 10 человек), считается допустимым, в случае необходимости, Таинства Исповеди и Причастия проводить в течение всего дня. В таком случае храм должен быть постоянно открытым, чтобы верующие могли посещать его небольшими группами», - сказано в обращении.

Также в документе отмечается, что «в случае если в храме присутствует большее количество верующих, чем это допустимо, богослужение может проводиться на церковном дворе под открытым небом. При этом присутствующие смогут располагаться на таком расстоянии друг к другу, как это предусмотрено действующими санитарно-эпидемиологическими нормами».

В УПЦ призвали верующих соблюдать рекомендации медиков.

«Церковь призывает своих верных не игнорировать общепринятых норм гигиены и выполнять рекомендации врачей. В случае появления признаков, похожих на инфекционное заболевание, следует оставаться дома, а в случае ухудшения здоровья - обязательно обращаться к врачам. Пастырская опека больных в домашних условиях должно предоставляться с учетом медицинских требований», - подчеркнули участники Синода.

Также на Священном Синоде УПЦ озвучили рекомендации священникам.

«Настоятелям храмов и монастырей нужно тщательно следить, чтобы чтимые иконы, к которым прикладываются верные, постоянно протирались с дезинфицирующим раствором. После принятия верными Святого Причастия, запивку следует подавать в одноразовой посуде. Также следует с особым вниманием следить за чистотой храмовых помещений, чаще проводить проветривание и влажную уборку», - сказано в документе.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Синод
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