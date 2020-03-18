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Фигуранта дела Гандзюк Левина арестовали без права на залог

18.03.2020 / 16:15
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Алексею Левину (Москаленко), подозреваемому в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, в виде заключения под стражу до 2 апреля без внесения залога.

Об этом сообщает hromadske.

"Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко) - подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание проходило только с участием сторон дела из-за угрозы распространения в Украине коронавируса.

Следствие просило взять под стражу Левина, подчеркивая риск побега подозреваемого, давления на свидетелей, других фигурантов дела, а также уничтожение вещественных доказательств.

Адвокат же настаивал, что его подзащитный после первого заключения решил изменить жизнь и начал заниматься волонтерской деятельностью. Он также отметил, что когда Левин выезжал из Украины, к нему у правоохранителей не было никаких вопросов.

Сам подозреваемый Алексей Левин поддержал своего защитника и отрицал свою вину. В комментарии hromadske Левин объяснял, что в августе 2018 года выехал из-за болезни жены в Болгарию, он обещает показать все справки и документы.

Как сообщалось, 16 марта Алексей Левин был экстрадирован из Болгарии в Украину.

В январе Левин был задержан на территории Болгарии благодаря совместной спецоперации сотрудников правоохранительных органов Болгарии, Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора. Личность его установили по отпечаткам пальцев, поскольку он изменил внешность.

Подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк выехал из Украины в августе 2018 года, его объявили в международный розыск. По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ("группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, места проживания Гандзюк.

Активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября в тот же год умерла.

Источник 

суд, Гандзюк, Левин
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