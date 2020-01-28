Фигуранту дела Гандзюк Левину избрали меру пресечения в Болгарии

Об этом сообщает местное издание Flagman.

Сообщается, что на заседании 27 января Левин просил отпустить его под домашний арест с ношением электронного браслета. Он также заявил, что у него якобы серьезные проблемы со здоровьем и еще в Украине ему сделали четыре операции на сердце.

В то же время окружная прокуратура настаивала на том, чтобы Левин оставался под стражей до экстрадиции в Украину, где ему грозит до 10 лет тюрьмы. В итоге суд в Бургасе арестовал его на 40 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина просит Болгарию экстрадировать Алексея Левина. По некоторым данным, запрос на экстрадицию Левина представители Офиса генпрокурора отправили еще в пятницу, 24 января. Теперь Киев ожидает ответ болгарской стороны на запрос.

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