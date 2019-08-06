Приговор пятерым нападавшим на Гандзюк вступил в законную силу

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Приговор Покровского районного суда Днепропетровской области, согласно которому пять человек приговорены к лишению свободы за совершение нападения на Е.Гандзюк, вступил в законную силу и обращен к исполнению", - отметила она.

Напомним, 6 июня в Покровском районном суде Днепропетровской области объявлены приговоры исполнителям нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

В частности, подстрекатель и пособник нападения Сергей Торбин приговорен к 6 годам 6 месяцам, непосредственный исполнитель Никита Грабчук - до 6 лет, пособники Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский - до 4, а Виктор Горбунов - до 3 лет лишения свободы.

Все пятеро полностью признали свою вину в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, совершенного способом, носящим характер особого мучения, группой лиц, по заказу, с целью запугивания потерпевшего, повлекшее смерть потерпевшего.

Они предоставили все показания, способствовали раскрытию преступления и искренне раскаялись в его совершении.

31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами были поражены 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек. А 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. В ночь на 15 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 миллиона 497 тысяч 300 гривень. Залог внес адвокат Мангера.

25 апреля стало известно, что подозрение Мангеру изменили - на "заказ нанесения телесных повреждений".

7 мая Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти человек, подозреваемых в нападении на Гандзюк.

16 мая Верховный суд передал дело в отношении обвиняемых в нападении на Екатерину Гандзюк из Херсонского горсуда Херсонской области в Покровский райсуд Днепропетровской области, по месту прописки трех из пяти обвиняемых.

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