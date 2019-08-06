В ПЦУ начали использовать желто-голубые кропила

В новой Православной Церкви Украины (ПЦУ) начали использовать желто-голубые кропила.

Запорожский телеканал «TV5» 5 августа опубликовал сюжет об освящении иконы для матери погибшего бойца АТО в кафедральном соборе Святой Троицы ПЦУ Запорожья.

На видео епископ Запорожский и Мелитопольский Фотий новой украинской Церкви (ПЦУ) использует для обряда освящения кропило желто-голубого цвета. Подобная практика в ПЦУ не единственная и не так давно встречалась на фото в открытых источниках.