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В ПЦУ начали использовать желто-голубые кропила

06.08.2019 / 14:10
В ПЦУ начали использовать желто-голубые кропила
Источник: TV5
В новой Церкви начали использовать желто-голубые кропила

В новой Православной Церкви Украины (ПЦУ) начали использовать желто-голубые кропила.

Запорожский телеканал «TV5» 5 августа опубликовал сюжет об освящении иконы для матери погибшего бойца АТО в кафедральном соборе Святой Троицы ПЦУ Запорожья.

На видео епископ Запорожский и Мелитопольский Фотий новой украинской Церкви (ПЦУ) использует для обряда освящения кропило желто-голубого цвета. Подобная практика в ПЦУ не единственная и не так давно встречалась на фото в открытых источниках.

Источник: Inpress.ua
церковь, православие, ПЦУ, кропило
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