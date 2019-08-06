Гройсман говорит, что министры готовят “шпаргалки” преемникам

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

"Мы закладываем новую традицию - не хлопать дверью, а думать о том, чтобы обеспечить непрерывность тех изменений, которые мы начали. Министерства получили моё поручение готовить transition books по своим направлениям - своеобразные послания следующим руководителям министерств о ситуации в отрасли, что сделано и что нужно продолжать", - отметил Гройсман.

По его словам, первое такое послание от Министерства здравоохранения уже готово. В нем говорится о важнейших проектах, которые должны быть продолжены в области здравоохранения, а также о наработках.

Глава правительства ожидает такие же "книги" в течение этого месяца от других министерств.

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