Верующие УПЦ прибыли в Черногорию и прошли в многотысячном крестном ходе в поддержку Церкви

Группа паломников Украинской Православной Церкви во главе с епископом Барышевским Виктором приняла участие в торжествах в Черногории по случаю дня памяти святого Саввы Сербского и многотысячном крестном ходе.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, группа состоит из духовенства и мирян Хмельницкой епархии Украинской Православной Церкви, пострадавших от захватов сторонниками Православной Церкви Украины своих храмов.

«Во время литургии 27 января в монастыре «Савина Главица» митрополит Амфилохий произнес проповедь, в которой в частности упомянул о страданиях православных народов Черногории и Украины, и выразил поддержку Украинской Православной Церкви в ее нынешних испытаниях, причиной которых стали в том числе и антицерковные действия Константинопольского патриархата в Украине», - сообщили в источнике.

Епископ Виктор отметил, что «сегодня православные жители Черногории в церковном отношении проходят испытания подобные тем, которые до сих пор продолжает переживать Украинская Православная Церковь».

Архиерей подчеркнул необходимость постоянной молитвы и взаимной действенной поддержки между православными народами.

В тот же день вечером паломническая группа украинцев приняла участие в многотысячном крестном ходе в городе Будва, который отправился из Свято-Троицкого храма.

«Крестный ход был посвящен дню памяти св. Саввы Сербского, а также через крестные ходы и молитвенные стояния православные христиане Черногории выражают свое несогласие с принятым парламентом этой страны закона, согласно которому все храмы, построенные до 1918 года, должны быть переданы в собственность государства. В связи с этим по всей стране, насчитывающей около 630 000 населения, проходят крестные хода, молитвенные стояния и протесты, в которых уже приняли участие около 250 000 граждан», - отметили на news.church.ua.

Во время пребывания в Сербии и Черногории украинские паломники уже посетили сербские монастыри: Новохопово, Гргетег, Крушедол, Лелич, Милешева, собор святого Саввы в Белграде, а также черногорские монастыри св. Василия Острожского в Остроге, монастыри Подмайна, Прасквица, Режевичи.

Как сообщалось ранее, епископ Виктор (Коцаба) призвал украинцев молитвенно поддержать православных христиан в Черногории.