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В РПЦ считают, у антицерковных акций в Черногории и в Украине «общий почерк»

08.09.2021 / 14:10
В РПЦ считают, у антицерковных акций в Черногории и в Украине «общий почерк»
Источник: https://ria.ru/20210907/napadki-1749005003.html
События в Черногории похожи на события в Украине, так как возникли на националистической почве

Одни и те же внешние силы нападками на канонические Церкви хотят ослабить Православное единство.

Об этом сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов в комментарии РИА Новости.

Священник считает, антицерковные беспорядки в Черногории организовали те же внешние силы, которые провоцируют захваты храмов Украинской Православной Церкви сторонниками ПЦУ.

Он отметил, что события в Черногории похожи на события в Украине, так как возникли на националистической почве, и цель этих атак на канонические Церкви – ослабление Православного единства в разных частях мира.

В связи с этим отец Николай считает важной взаимную поддержку верующих из разных стран.

«Очень важна для нас взаимная поддержка верующих канонических Православных Церквей, их солидарность в противостоянии политизированным расколам, возникающим, как правило, на националистической почве», – сказал замглавы ОВЦС МП.

Источник: Inpress.ua
черногория, рпц
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