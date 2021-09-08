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По меньшей мере 4 фракции поддерживают предложение передать законопроект о деолигархизации на рассмотрение Венецианской комиссии – нардеп Железняк

08.09.2021 / 14:21
В Верховной Раде по меньшей мере четыре фракции согласны с предложением уполномоченной парламента по правам человека Людмилы Денисовой передать проект закона о деолигархизации в Венецианскую комиссию.

Об этом сообщил глава депутатской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Что касается письма госпожи омбудсмена, она прислала это письмо с предложением отправить (законопроект о деолигархизации) на Венецианскую комиссию. Согласно с законодательством, это действительно её преимущественное право. Господин председатель парламента разослал это письмо на всех глав фракций. Насколько я знаю, сейчас четыре фракции по меньшей мере согласны с тем, что этот закон перед вторым чтением должен быть отправлен в Венецианскую комиссию. Я соглашаюсь с тем, что пусть Венецианская комиссия скажет свое мнение", - заявил Железняк журналистам во вторник.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)" на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.

Позже омбудсмен Денисова направила в парламент официальное письмо, в котором указала на несоответствие законопроекта Конституции Украины.

В то же время, народные депутаты в период подготовки законопроекта ко второму чтению зарегистрировали 1257 правок. Среди основных направлений изменений – определение органа, который получит полномочия признавать физлицо олигархом, а также детализация этой процедуры.

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деолигархизация
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