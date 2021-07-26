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Разумков рассказал о поправках к законопроекту о деолигархизации

26.07.2021 / 15:12
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подал ко второму чтению президентского законопроекта о деолигархизацию поправку относительно создания независимой комиссии для определения олигархов, поскольку считает, что Совет национальной безопасности и обороны не имеет таких полномочий.

Об этом спикер сказал в эфире программы "Большая деолигархизация" на телеканале "Украина 24" 24 июля.

"На мой взгляд, это должна быть независимая комиссия, соответствующие правки я также подавал, которая может действовать при Национальном агентстве по предупреждению коррупции. Она формируется на конкурсной основе, является независимой, общественной, может, не будет требовать дополнительных средств, а организационный процесс будет обеспечивать фактически НАПКа. Это снимет любые вопросы, почему тот попал, а тот не попал в перечень олигархов", - сказал Разумков.

Он пояснил, что Совет национальной безопасности и обороны не может определять перечень олигархов, ведь члены СНБО являются представителями власти, с которой могут контактировать представители бизнеса. "Решение по такой перечень олигархов должны принимать не те представители власти, с которыми может контактировать бизнес", - отметил Разумков.

Он также отметил, что в состав СНБО входит неопределенное количество людей. По словам спикера, это также может влиять на результаты принятия решений.

Кроме этого, Разумков рассказал, что подал ко второму чтению законопроекту №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным воздействием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)" поправку о расширении перечня лиц, должны декларировать встречи с олигархами.

"Я считаю, что перечень лиц со стороны государства, должны декларировать такие встречи, также нужно увеличить", - отметил Председатель ВР.

Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)". Ко второму чтению законопроекту подано 1230 поправок.

Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесена к олигархам. Кроме этого, речь идет о создании Реестра олигархов.

Источник

Разумков, деолигархизация
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