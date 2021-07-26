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В США определились с кандидатурой посла в Украине – экс-посол

26.07.2021 / 13:18
Администрация президента США уже подобрала кандидатуру на должность посла в Украине и сейчас завершает необходимые процедуры перед его назначением.

Об этом сообщил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор во время обсуждения, организованного Украинским свободным университетом, передает Укринформ

Прямая речь: "США имеют представительство в Украине, но без посла. Впрочем, я владею достоверной информацией, что посол уже был избран, и сейчас этот человек проходит через необходимый процесс, после чего прибудет в Киев, как только получит согласие Сената".

Тейлор отметил, что администрация Байдена еще формируется и имеет ряд важных вакантных должностей.

"Следует немного подождать перед тем, как делать выводы относительно администрации Байдена. Да, я не согласен с их решением относительно "Северного потока", но точно известно, что эту администрацию возглавляет президент, который знает Украину и Россию, а это – очень важно" , - отметил экс-посол.

Напомним: Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент временно руководит американским посольством в Украине на период отпуска временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин.

Ранее сообщалось, что Кент пробудет во главе посольства до официального назначения нового посла США в Украине, которое может произойти в октябре-ноябре этого года.

В мае 2020 года тогдашний президент Дональд Трамп предложил кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на пост посла США в Украине. Вскоре Белый дом отправил его кандидатуру на рассмотрение Сената.

В сентябре Дейтон получил одобрение в Комитете по иностранным делам Сената.

В январе 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Администрация президента США Джо Байдена ищет новую кандидатуру на должность посла в Украине вместо Кита Дейтона, кандидатуру которого вносил Дональд Трамп.

Источник

США, посол
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