Разумков подтвердил информацию о получении Радой письма от омбудсмена относительно законопроекта о деолигархизации

"Действительно, Людмила Леонтьевна (Денисова) прислала соответствующее письмо. Сейчас разбираемся, изучаем, после этого будет немного больше информации - и смогу более расширенно ответить. Там есть видение, связанное с соответствием Конституции. Но Конституцию мы толковать точно не можем, есть (для этого - ИФ) должностные лица. А с другой стороны, там (есть – ред.) вопросы, связанные с Венецианской комиссией", - сказал Разумков на брифинге 6 сентября.

При этом он отметил, что на текущей неделе Рада не планирует рассматривать законопроект о деолигархизации, поскольку тот находится в профильном комитете.

"Если не ошибаюсь, 1257 поправок к нему подано. Это большое количество. Комитет ещё не рассматривал их. Думаю, что в ближайшее время он сможет рассмотреть их, и как только он будет готов, в рамках Регламента, сможет рассматривать его в стенах парламента, непосредственно - на пленарном заседании", - уточнил спикер.

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