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Разумков поведет "Слуги народа" в Верховную Раду

24.05.2019 / 12:59
Советник президента Владимира Зеленского и экс-спикер его предвыборного штаба Дмитрий Разумков возглавит партию "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду.

Об этом журналистам сказал заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

На вопрос, кто поведет партию в парламент, он ответил: "Насколько я понимаю, это Дмитрий Разумков".

Рябошапка также сказал, что среди приоритетных законопроектов, над которыми планирует в ближайшее время работать президент, есть ответственность за незаконное обогащение, снятие иммунитетов с народных депутатов, избирательный кодекс и урегулирование процедуры импичмента.

Напомним: 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.

Зеленский обратился к главе Верховной Рады Андрею Парубию о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.

Президент попросил проголосовать за внесение изменений в закон о выборах народных депутатов – отменить мажоритарную часть выборов в ВР и снизить проходной барьер до 3%.

Однако 22 мая Верховная Рада провалила законопроекты президента и даже не внесла их в повестку дня.

По данным социологического исследования, в парламент могут пройти 4 партии. В частности, партию "Слуга народа" готовы поддержать 29,5% из всех опрошенных, "Оппозиционная платформу – За жизнь" – 8,3%, Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 7,3%, ВО "Батькивщина" – 7,1 %.

Дмитрий Разумков был одним из основных политконсультантов Зеленского во время предвыборной кампании и спикером его штаба. Регулярно представлял позицию кандидата на всех телеэфирах и политических шоу. Политическую карьеру Разумков начинал в 2006 году 22-летним членом Партии регионов.

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выборы, Разумков
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