Войти | Зарегистрироваться
12:58

пятница,
24 мая
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Бориспольской епархии УПЦ освятили памятник святителю Николаю чудотворцу

24.05.2019 / 12:19
В Бориспольской епархии УПЦ освятили памятник святителю Николаю чудотворцу
Освятили памятник / Бориспольская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
В торжестве также приняли участие жители поселка и представители местной власти

В поселке Барышевка (Киевская область) состоялось торжественное освящение памятника святителю Николаю Мирликийскому чудотворцу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бориспольской епархии, праздничный молебен и чин освящения совершили священнослужители епархии. В торжестве также приняли участие жители поселка и представители местной власти.

«Памятники религиозного содержания, которые возводились на протяжении веков на наших землях, всегда были неотъемлемой частью культурного наследия нашего народа. Они символизировали глубокое уважение к тем, образ кого создавался из камня, дерева, глины, стали или других материалов. Памятники возводились по признаку большой любви и всегда несли определенную идею. Даже с течением веков памятники вызывают чувство благодарности к тому, кому они посвящены. Желание поставить памятник святому угоднику Божьему – это большое и благородное дело», – подчеркнули в епархии.

По окончанию молебна протоиерей Любомир Беляк пожелал собравшимся, чтобы у этого памятника всегда было молитвенное обращение к угоднику Божьему.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 мая
23 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.