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На Кировоградщине неизвестные осквернили храм УПЦ

24.05.2019 / 11:28
На Кировоградщине неизвестные осквернили храм УПЦ
Неизвестные осквернили храм УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Священник рассказал, что ничего, кроме денег не украли, однако, все, что только могли - перевернули и разбросали

В селе Сосновка (Кировоградская область) было совершено циничное надругательство над храмом Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой пресс-службу Александрийской епархии, это произошло 21 мая.

Утром настоятель местного прихода в честь Покрова Божией Матери, открыв двери церкви, увидел беспорядок и перевернутые сосуды. Оказалось, что ночью в помещение ворвались грабители, разбив окно и выломав решетку.

Священник рассказал, что ничего, кроме денег не украли, однако, все, что только могли - перевернули и разбросали.

На вызов полиция отреагировала оперативно. Сейчас ведется расследование.

«Верующие возмущены таким преступлением и просят молитв и поддержки», - говорится в сообщении епархии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Кировоградская область
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