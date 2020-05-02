На Кировоградщине священник УПЦ отслужил панихиду на месте разрушенного храма в селе с двумя жителями

Священник Украинской Православной Церкви Анатолий Павловский 28 апреля совершил пастырскую поездку в село Хайновка Александровского района Кировоградской области.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Александрийской епархии, Хайновка – одно из самых отдалённых сел Кировоградщины, и на сегодня в нем проживают два человека.

Священник совершил молебен на месте разрушенного в 1943 году деревянного храма в честь Зачатия праведною Елисаветою Иоанна Крестителя и панихиду на могиле последнего настоятеля церкви священника Луки Кириановича Дыренко, который умер в том же году. Также на панихиде молились о всех служивших в селе священниках и умерших жителях.