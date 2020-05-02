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Православная молодежь УПЦ реставрирует экспонаты обороны Одессы

02.05.2020 / 13:27
Православная молодежь УПЦ реставрирует экспонаты обороны Одессы
Одесса Источник: Центр информации УПЦ
На территории мемориального комплекса планируют провести три «субботника»

Община Украинской Православной Церкви ко Дню Победы 9 мая реставрирует городские экспонаты обороны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Православную Одессу», православная молодежь накануне 75-летия памятной даты вышла на реставрацию Мемориала героической обороны Одессы 411 береговой батареи.

«Несмотря на то, что праздничные массовые мероприятия из-за карантина в этом году будут проводится с существенными ограничениями, православная молодежь не могла забыть о дне Великой Победы и не почтить память о событиях 75-летней давности. Ведь в нашем городе есть живое свидетельство сражений - Мемориал героической обороны Одессы 411 береговой батареи. Именно ему в этом году было решено уделить особое внимание этому месту», - рассказали в Одесской епархии.

Всего на территории мемориального комплекса планируют провести три «субботника».

«В эти весенние дни состоялся первый из трёх «субботников» на территории мемориального комплекса. Православная молодёжь, в том числе целые семьи, готовили орудия к покраске: зачищали металл от старого покрытия, очищали его от грязи. Начиная со следующей недели предстоит покраска памятников и уже перед самым праздником молодежь уберет территорию, соберёт мусор и освежит бордюры на территории мемориала», - отмечают организаторы акции

Также в епархии отмечают, что все волонтеры соблюдали санитарные требования - работали в масках, придерживались социальной дистанции, а план работ был согласован с руководством Мемориала.

Источник: Inpress.ua
9 мая, Одесса, УПЦ
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