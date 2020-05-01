Митрополит Антоний заявил о недопустимости дискриминации верующих УПЦ

В Украине продолжают нарушать права и дискриминировать верующих Украинской Православной Церкви по религиозному признаку.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний на своей официальной странице в Фейсбук.

«Пока Президент Украины и центральная власть декларируют принцип отделения Церкви от государства, а также равноправия всех конфессий, многие представители местной власти продолжают демонстративно и вопиюще его нарушать», - написал он.

Владыка привел пример деятельности Департамента образования и науки Полтавской областной государственной администрации, который активно продвигает проект общественной организации «Институт политико-правовых и религиозных исследований» по проведению ко Дню независимости Украины конкурса творческих работ «Путь становления Православной церкви Украины». Как отмечает митрополит, при поддержке административного ресурса к обеспечению реализации этого проекта привлекаются руководители органов управления образованием, заведующие методическими кабинетами районов, городов, объединенных территориальных общин, директора заведений общего среднего образования областной подчиненности.

«К сожалению, это далеко не единичный случай. Информация о проведении конкурса появилась на сайтах еще ряда областных и районных государственных администраций, а также государственных высших учебных заведений. И это при том, что организаторы мероприятия открыто указывают о прямой поддержке своего начинания со стороны одной из структур «ПЦУ».

Как все это соотносится с принципом отделения Церкви от государства, мне лично сказать сложно. Складывается впечатление, что некоторые чиновники и представители местной власти, игнорируя положения Конституции, упорно продолжают лоббировать интересы одной конкретной конфессии. Наделяя ее тем самым статусом «государственной Церкви», что является прямым вызовом религиозному равноправию в стране», - отмечает митрополит Антоний.

Он также подчеркивает, что проблема «не исчерпывается только региональным уровнем».

«Подобные случаи происходят и в общеукраинском разрезе. Давайте хотя бы вспомним недавнюю ситуацию с трансляцией Пасхального Богослужения на общественном канале "UA:Перший". Телеканал, который содержится на деньги налогоплательщиков - в том числе прихожан Украинской Православной Церкви, попросту проигнорировал праздничную службу нашей Церкви - самой большой конфессии в стране. Более того, никто из представителей "UA:Перший" даже не удосужился связаться с нашей Церковью и предложить нам принять участие в трансляции. Хотя, как я уже указал, это общественный канал и он не имеет ни малейшего права дискриминировать какую-либо группу украинского общества», - сказал управделами УПЦ.

Владыка также подчеркнул, что основные принципы Конституции Украины должны не только декларироваться, но и выполняться.

«Закон должен быть одним для всех. Поскольку если будет существовать реальность, в которой кто-то станет равнее других, нам никогда не удастся построить правовое и справедливое государство», - подытожил митрополит Антоний.