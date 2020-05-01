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На Афоне продлили запрет на посещение Святой горы паломниками

01.05.2020 / 17:47
Продлили запрет на посещение Святой горы паломниками

Запрет на посещение Афона паломниками продлили до 17 мая.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Orthodox Times, согласно решению администрации Святой Горы, запрет не распространяется на работающих на Афоне сотрудников и специалистов, а также преподавателей, студентов и вспомогательный персонал Афонской духовной академии.

Как сообщалось, Святую Гору Афон закрыли для паломников 19 марта из-за эпидемии коронавируса. Монахам также запретили перемещаться из монастыря в монастырь.

Источник: Inpress.ua
карантин, Афон, Святая Гора
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