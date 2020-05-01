На Киевщине молодежь УПЦ передала пасхальные подарки воспитанникам детского дома

На Киевщине православная молодежь передала Пасхальные подарки для воспитанников детского дома для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Бориспольской епархии, 27 апреля глава семейного отдела протоиерей Иоанн Омельчук вместе с молодежью посетили детский дом в с. Цибли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области, присоединившись к епархиальной акции «Частичка доброты для малой сироты».

«Детям были переданы наборы для творчества и пасхальные сладости. Жаль, что из-за карантина не удалось пообщаться с воспитанниками детского дома, но нам удалось увидеть их улыбки из окон помещения. Надеемся, что эти дети будут иметь светлое и прекрасное будущее», - рассказали в Бориспольской епархии УПЦ.