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В Чернигове прошли автопробеги УПЦ с молитвами об избавлении от коронавируса

01.05.2020 / 15:18
В Чернигове прошли автопробеги УПЦ с молитвами об избавлении от коронавируса
Чернигов Источник: Центр информации УПЦ
В Чернигове прошли автопробеги УПЦ

В Чернигове прошли три молитвенных автопробега Украинской Православной Церкви, во время которых священники благословляли город иконами и молились об избавлении от коронавируса.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Черниговской епархии, три автомобильных крестных хода прошли 27-29 апреля.

Так, 27 апреля молитвенный автопробег с иконой Богородицы «Ильинская-Черниговская» совершили клирики Троицкого кафедрального собора. Отмечается, что эта икона прославилась в 1662 году чудом истечения слез.

28 апреля автомобильный крестный ход возглавил настоятель Спасо-Преображенского собора протоиерей Георгий Щербатюк. Молитвенный автопробег состоялся с храмовой иконой Покрова Пресвятой Богородицы и с чтением акафиста и молитв об избавлении от «губительного поветрия» - коронавируса.

29 апреля очередной городской крестный ход с храмовой иконой великомученика Георгия Победоносца состоялся от храма Архистратига Михаила г. Чернигова.

«Во время молитвенного хода было совершено акафистное пение великомученику Георгию Победоносцу, а также вознесены молитвенные прошения о прекращении эпидемии и о медицинских работниках, которые самоотверженно и неутомимо борются с распространением инфекции и спасают человеческие жизни», - рассказали в Черниговской епархии.

Источник: Inpress.ua
автопробег, Чернигов, УПЦ
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