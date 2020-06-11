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В Мелитополе традиционный крестный ход УПЦ ко Дню Святого духа заменили автопробегом

11.06.2020 / 17:05
В Мелитополе традиционный крестный ход УПЦ ко Дню Святого духа заменили автопробегом
Мелитополь Источник: Центр информации УПЦ
В Мелитополе вместо крестного хода провели автопробег

В день празднования Святого Духа, 8 июня, в Свято–Александровском кафедральном соборе Мелитополя прошло праздничное богослужение, после которого по улицам города состоялся автопробег с мощами священноисповедника Феодосия Мелитопольского.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Запорожскую епархию, автопробег заменил традиционный крестных ход из–за карантина.

После окончания богослужения благочинный церквей города Мелитополя протоиерей Максим Смирнов поздравил всех с днем Святого Духа. Священник также отметил, верующим необходимо соблюдать рекомендованные карантинные нормы, но при этом «молитва и христианская жизнь не должна уходить в сторону».

Источник: Inpress.ua
автопробег, Мелитополь, УПЦ
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