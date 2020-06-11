В Мелитополе традиционный крестный ход УПЦ ко Дню Святого духа заменили автопробегом

-
Популярное в рубрике
-
Популярное в рубрике
-
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
09:12
В Киеве задержали "минера" моста Метро
-
09:17
Двое иностранцев взорвали банкомат в Черкасской области и похитили почти полмиллиона
-
09:33
Обвал дома в Одессе: спасатели расчищают разрушенные конструкции
-
09:18
В Одессе обвалилась часть жилого дома
-
09:17
Полиция штурмом взяла квартиру, где держал оборону российский преступник
- 09:12