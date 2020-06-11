В Одессе обрушился жилой дом

Об этом сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "10 июня в 3:09 в г. Одесса по улице Ясной, 10, произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома, 1912 года постройки, на 10 квартир (зарегистрировано 35 человек, проживало 24 человека). Из дома вывели 24 жителей".

В разрушенной части дома было 5 квартир, в которых проживало 10 человек.

Проводились подготовительные работы к разбору завалов – спасатели расчищали пути подъезда, обрезали деревья.

В общем к работам были привлечены более 80 человек и 16 единиц техники.

О жертвах или пострадавших в ГСЧС не сообщают.

В то же время в службе отметили, что в доме жили 24 человека и спасатели вывели такое же количество человек.

Напомним, это уже третий обвал дома в Одессе за последние несколько недель.

В частности, 18 мая обвалилась стена 4-этажного дома с мансардой на 30 квартир по улице Торговой, 20. Жителей эвакуировали. Во время обвала никто не пострадал.

22 мая в Одессе обрушился фасад и крыша двухэтажного дома на улице Среднефонтанской.

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