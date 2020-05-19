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В Одессе обвалилась часть жилого дома

19.05.2020 / 09:18
В Одессе обвалилась часть жилого дома
В понедельник, 18 мая, в Одессе произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома.

Об этом сообщает ДСНС.

"18 мая в г.. Одесса по ул. Торговая, 20 произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома с мансардой на 30 квартир. Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций", - говорится в сообщении.

Позже появилась информация, что  результате обрушения части здания в Одессе, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс служба МВД в Telegram.

«Обрушение части здания в Одессе: предварительно, жертв и пострадавших нет. Из дома выведено 8 жителей, в том числе 2 детей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что частично было повреждено 3 квартиры (4-й, 3-й и 2-й этажи, на первом этаже арка), где проживало 17 человек, которые на момент обрушения отсутствовали.

Источник

обвал, жилой дом, Одесса
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