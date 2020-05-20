Обвал дома в Одессе: спасатели расчищают разрушенные конструкции

Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает в Telegram.

"По состоянию на 17 ч. 19 мая начата расчистка строительного мусора и разрушенных конструкций", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в целом привлечено 109 человек и 22 единицы техники, из них от ГСЧС 60 человек личного состава и 9 единиц техники.

Напомним, 18 мая в 16 час. 21 мин. в г.Одесса по ул. Торговая, 20 обвалилась часть четырехэтажного жилого дома с мансардой на 30 квартир (1890 года постройки). Из дома выведено 8 жителей, в том числе 2 детей. Частично повреждены 3 квартиры (2, 3 и 4 этажа), где проживали 17 человек, которые на момент обрушения отсутствовали. Местонахождение всех жильцов дома установлено. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Источник