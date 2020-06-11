В Мукачево УПЦ проводит детский арт-фестиваль

В Мукачево Украинская Православная Церковь проводит ежегодный арт-фестиваль «Краски детства», организованный Центром защиты материнства, семьи и детей-сирот «Спаси и сохрани».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, в этом году фестиваль проходит в режиме онлайн.

Для участия в конкурсе принимаются тематический рисунок (выполненный в любой технике) и/или стих.

Тема творческого конкурса - «Безопасное детство».

Фотографии работ принимаются до 14 июня включительно на e-mail: maria-s@online.ua или в мессенджер страницы Центра в Фейсбук.

Участников конкурса просят обязательно указывать своё имя, фамилию, возраст и контактный номер телефона.

Победители будут определены в трёх возрастных категориях: 3–6 лет (дошкольники), 7-11 лет (ученики младшей школы), 12–15 лет (старшеклассники).

Каждый, кто пришлёт свои работы, получит электронный сертификат участника фестиваля.

Победителей ждут подарки.