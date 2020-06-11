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Дело Шеремета: суд отказался освободить Кузьменко из-под стражи

11.06.2020 / 17:59
Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, врача и волонтера Юлию Кузьменко.

Об этом объявила председательствующая судья.

"Решение Печерского суда от 26 мая оставить без изменения, жалобу защитника Безпалого в интересах Кузьменко оставить без удовлетворения", - сказала судья.

Кузьменко хотели взять на поруки ряд лиц, среди которых - и народный депутат, лидер партии "Голос" Кира Рудик.

Напомним, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

О задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 12 декабря 2019 года.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

22 мая адвокат Николай Ореховский сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершено.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривень. Впоследствии адвокат Дугарь Виталий Коломиец сообщил, что более 500 человек меньше чем за одни сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

Источник

суд, Шеремет, Кузьменко, дело Шеремета
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