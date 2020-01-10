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Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

11.01.2020 / 11:46
Апелляционный суд Киева оставил под стражей музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Соответствующее решение объявила судья в пятницу, 10 января.

"Меру пресечения в виде содержания под стражей для Антоненко Андрея Сергеевича сроком до 8 февраля 2020 года оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника Маленченко, который действует в интересах Антоненко, оставить без удовлетворения", - заявила судья.

Также судья оставила без удовлетворения ходатайство отпустить Антоненко на поруки.

Напомним 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Следствие подозревает пятерых человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.

У Кузьменко и Антоненко 12 декабря были проведены обыски.

13 декабря Печерский райсуд избрал меру пресечения Яне Дугарь в виде круглосуточного домашнего ареста, Антоненко и Кузьменко - в виде содержания под стражей без определения залога.

23 декабря Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение суда в отношении Антоненко. Также Апелляционный суд Киева оставил под стражей и Юлию Кузьменко.

Одна из апелляционных жалоб на меру пресечения Антоненко вовремя не поступила на рассмотрение Апелляционного суда, поэтому ее рассмотрение было назначено на 8 января. В связи с тем, что Антоненко не доставили на судебное заседание, рассмотрение жалобы перенесли на 10 января.

Источник

суд, Шеремет, Антоненко, дело Шеремета
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