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Иран может привлечь Россию к расшифровке черных ящиков самолета МАУ

11.01.2020 / 12:48
Руководитель комитета по расследованию несчастных случаев иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайефар заявил, что к расшифровке черных ящиков самолета, потерпевшего крушение, могут привлечь специалистов из РФ.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам Резайефара, если иранские власти не смогут получить данные с черных ящиков самолета украинской авиакомпании МАУ, который в среду, 8 января, разбился в Тегеране, то обратится за помощью к России, Украине, Францие или Канаде.

Он добавил, что в настоящее время иранские специалисты проверяют, можно ли восстановить информацию, которая находится в черных ящиках самолета.

Напомним, ранее в Организации гражданской авиации Ирана заявляли, что черные ящики украинского самолета, который потерпел крушение в Тегеране, будут раскрыты сегодня, 10 января. Планировалось, что черные якщики самолета МАУ будут раскрыты в лаборатории аэропорта Мехрабад.

Источник 

самолет, крушение, Боинг, МАУ, Иран
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