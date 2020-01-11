Иран может привлечь Россию к расшифровке черных ящиков самолета МАУ

Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам Резайефара, если иранские власти не смогут получить данные с черных ящиков самолета украинской авиакомпании МАУ, который в среду, 8 января, разбился в Тегеране, то обратится за помощью к России, Украине, Францие или Канаде.

Он добавил, что в настоящее время иранские специалисты проверяют, можно ли восстановить информацию, которая находится в черных ящиках самолета.

Напомним, ранее в Организации гражданской авиации Ирана заявляли, что черные ящики украинского самолета, который потерпел крушение в Тегеране, будут раскрыты сегодня, 10 января. Планировалось, что черные якщики самолета МАУ будут раскрыты в лаборатории аэропорта Мехрабад.

Источник