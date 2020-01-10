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Bellingcat установила возможное место запуска ракеты по самолету МАУ

10.01.2020 / 19:06
Ракета, которая могла сбить украинский самолет в Тегеране, вероятно, была выпущена из секретной иранской военной базы IRSG.

Об этом сообщил один из расследователей Bellingcat на странице в Twitter.

Как заявил журналист Кристо Грозева, он попытался вычислить возможное место запуска ракеты, которой, предположительно, был сбит самолет украинской авиакомпании МАУ. Расследователь установил, что ракета, возможно, была запущена с секретной базы IRSG.

"Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG", - написал он.

Напомним, ряд СМИ, в частности Newsweek, ссылаясь на источники в Пентагоне и разведке, заявили, что самолет украинской авиакомпании МАУ в Тегеране был сбит иранской ракетой. Источники сообщали, что украинский самолет был сбит ракетным комплексом Тор-M1.

Источник

самолет, крушение, Боинг, МАУ, Иран
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