Войти | Зарегистрироваться
09:38

суббота,
11 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Иран назвал ложью обвинения в том, что самолет МАУ был сбит ракетой

11.01.2020 / 09:01
Официальный представитель правительства Ирана назвал лживыми обвинения о том, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит иранской ракетой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA.

"Это ложь, и никто не возьмет на себя ответственность за большую ложь", - сказал Али Рабей после того, как премьер Канады, а после и премьер Великобритании заявили, что данные разведки указывают на сбивание Boeing-737 МАУ иранской ракетой.

Он рекомендовал правительству США следить за результатами следственного комитета, а не врать и не разрабатывать психологические операции.

"Очень жаль, что эта психологическая операция правительства США и тех, кто поддерживает ее сознательно и бессознательно, добавляет горечи к чувствам семей погибших, и, распространяя эту ложь, преследует свои цели", - заявил представитель иранского правительства.

Как известно, Иран пригласил США и Канаду для участия в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

Напомним, в четверг вечером начали поступать сообщения от источников в спецслужбах о том, что самолет МАУ был сбит ракетой.

Позже премьер Канады Джастин Трюдо официально объявил: есть доказательства, что самолет сбили ракетой земля-воздух.

Позже в США опубликовали видео, как ракета попала в авиалайнер МАУ.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил о наличии определенного объема информации, который позволяет предположить, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой.

Президент США Дональд Трамп сказал, что не верит в версию технической неисправности самолета МАУ.

Источник 

ракета, самолет, крушение, Боинг, Иран
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 января
10 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.