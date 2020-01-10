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Версия о попадании в украинский самолет в Иране ракеты не исключается, но в настоящее время не подтверждена

11.01.2020 / 09:42
Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что версия о попадании ракеты в самолет компании МУ, который потерпел катастрофу 8 января после вылета из Тегерана, не исключается, но на данный момент не подтверждена.

"Версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде всего, правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу, 10 января.

Зеленский сообщил, что в пятницу у него состоится разговор о ходе расследования с государственным секретарем США Майком Помпео.

Президент Украины отметил, что комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" продолжает работу и украинские специалисты вовлечены в этот процесс. "Мы ожидаем, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями",- указал он.

Зеленский подчеркнул, что цель Украины – установить бесспорную истину. "Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов", - заявил он.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

Источник

самолет, крушение, МАУ, Иран, Зеленский
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