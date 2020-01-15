Данилов: Зеленский знал о крушении украинского лайнера под Тегераном спустя час после катастрофы

Об этом заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Хронология событий была следующей: в 4:44 по киевскому времени диспетчер аэропорта Тегеран определил, что самолет исчез с радаров. В 5:15 глава СВР доложил о том, что в Тегеране разбился самолет, но еще неизвестно, кому он принадлежит. В 5:41 позвонил глава СВР, сообщил, что самолет украинский, авиакомпании МАУ, на борту около 180 человек, информация проверена и подтверждена. В 5:47 я проинформировал президента Украины, затем председателя Верховной Рады и премьер-министра", - рассказал Данилов в интервью изданию Цензор.НЕТ.

"По поручению президента в 6:10 уже работал оперативный штаб с привлечением представителей всех необходимых государственных органов", - добавил секретарь СНБО.

Он отметил, что Ночь 8 января была очень сложной, а СВР получила подтверждение о том, что в Тегеране разбился самолет авиакомпании МАУ не сразу. "Никто не мог предвидеть такой ситуации, расписание прибытия и отбытия в Тегеран показывает, что пассажирские самолеты европейских государств-членов НАТО без ограничений пересекали границы Ирана. Например, до вылета "Боинга" МАУ из Тегерана вылетели лайнеры немецкой "Люфтганзы", Австрийских авиалиний, а за две минуты после - самолет турецкой авиакомпании. Поэтому все обвинения в сторону власти по этому поводу - не более чем манипуляция", - сказал Данилов.

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