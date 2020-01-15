Войти | Зарегистрироваться
14:40

среда,
15 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Данилов: Зеленский знал о крушении украинского лайнера под Тегераном спустя час после катастрофы

15.01.2020 / 14:21
Служба внешней разведки (СВР) доложила об авиакатастрофе украинского самолета в Иране 8 января в 5:41 утра, а через 6 минут об этом уже знал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Хронология событий была следующей: в 4:44 по киевскому времени диспетчер аэропорта Тегеран определил, что самолет исчез с радаров. В 5:15 глава СВР доложил о том, что в Тегеране разбился самолет, но еще неизвестно, кому он принадлежит. В 5:41 позвонил глава СВР, сообщил, что самолет украинский, авиакомпании МАУ, на борту около 180 человек, информация проверена и подтверждена. В 5:47 я проинформировал президента Украины, затем председателя Верховной Рады и премьер-министра", - рассказал Данилов в интервью изданию Цензор.НЕТ.

"По поручению президента в 6:10 уже работал оперативный штаб с привлечением представителей всех необходимых государственных органов", - добавил секретарь СНБО.

Он отметил, что Ночь 8 января была очень сложной, а СВР получила подтверждение о том, что в Тегеране разбился самолет авиакомпании МАУ не сразу. "Никто не мог предвидеть такой ситуации, расписание прибытия и отбытия в Тегеран показывает, что пассажирские самолеты европейских государств-членов НАТО без ограничений пересекали границы Ирана. Например, до вылета "Боинга" МАУ из Тегерана вылетели лайнеры немецкой "Люфтганзы", Австрийских авиалиний, а за две минуты после - самолет турецкой авиакомпании. Поэтому все обвинения в сторону власти по этому поводу - не более чем манипуляция", - сказал Данилов.

Источник

самолет, крушение, МАУ, Иран, Зеленский, Данилов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.