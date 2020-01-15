В Церкви рассказали, как реагировать на потери, чтобы сохранить душевное равновесие

В Украинско Православной Церкви рассказали, как реагировать на потери, чтобы сохранить душевное равновесие.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал архимандрита Маркелла (Павука), духовника Киевских духовных школ в комментарии порталу «Православная жизнь».

«Все мы порой в жизни встречаемся с чем-то похожим: радуемся рождению ребенка и скорбим, когда кого-то или что-то теряем. Каждый из нас по-разному переживает потерю. Кто-то при этом понимает, что всем управляет Бог и без Его воли ни один волос не упадет с головы, а кто-то впадает в отчаяние, болеет и умирает духовно и физически. Иногда случается, что человек начинает обвинять окружающих и даже воевать с ними.

Лучший способ реагирования на потерю – первый, когда понимаем, что все в Божьих руках. Но достичь такого равновесия и покоя в душе непросто, потому что этому мешают наши страсти», - сказал архимандрит.

Духовник Киевских духовных школ рассказал, какие страсти овладевают людьми.

«Сколько людей страдает различными заболеваниями из-за переедания или чрезмерного употребления алкоголя. Некоторые, подобно жителям древних городов Содома и Гоморры, постоянно заняты удовлетворением своей похоти. Особенно этим страдает молодежь. Теряя целомудрие до брака и не сохраняя верность в браке, она становится неспособной самоотверженно не год или два, а всю свою жизнь любить. Очень многие страдают сребролюбием. Кто-то ночами не спит и думает, как заработать ту копейку, а у кого-то избыток денег, но ни с кем не хочет делиться. Сребролюбие лежит в основе почти всех конфликтов (1 Тим. 6–10).

Большое количество людей теперь очень нервные и беспокойные, загораются гневом даже из-за незначительного повода», - отметил он.

Архимандрит Маркелл подчеркнул, что «из-за нежелания бороться с вышеупомянутыми страстями эпидемией нынешнего времени стала страсть скуки, которую на языке медицины называют депрессией. А тот, кто благодаря своему трудолюбию сумел скуку победить и достичь значительных успехов в жизни, неизбежно становится подвластным тщеславию и гордыне. Эти страсти сложнее всего преодолеть, потому что их непросто в себе увидеть, но именно они делают бесполезными все предыдущие достижения и подвиги человека».

Священник рассказал, что важно сохранять рассудочность и душевный покой.

«Перед каждым христианином стоит задача избавиться от внешних и внутренних воздействий, достичь равновесия и бесстрастия. Некоторые боятся бесстрастия, ибо отождествляют его с апатией, или эгоистичной нирваной буддистов, но в действительности это не так. Рассудочность – независимость и устойчивость, свобода от внешних раздражителей. Еще кто-то думает, что может достичь покоя и достатка с помощью революций и войн, но Христос не революционер. Он учит: кто хочет быть большим между людей, да будет вам слугою (Мф. 20:26). Также Спаситель учит искать прежде Царства Божия, а все остальное приложится (Мф. 6:33).

Если мы хотим научиться держать равновесие в жизни, не впадать в крайности и быть всегда спокойными, если желаем распространять мир и покой вокруг себя, давайте учиться прежде всего бороться с собственными страстями», - сказал архимандрит Маркелл.