Правовой комитет Рады получил нового руководителя

Соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" (№ 2732) поддержали 296 народных депутатов.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики возглавляла Ирина Венедиктова.

14 января Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Венедиктовой.

Напомним, президент Владимир Зеленский 27 декабря 2019 года освободил от должности директора ГБР Романа Трубу и назначил и.о. руководителя ГБР Ирину Венедиктову. Она будет возглавлять ведомство до завершения конкурса, во время которого кадровая комиссия выберет новое руководство ГБР.

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