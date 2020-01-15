Зеленский подписал закон о противодействии рейдерству

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12:17
В Раде поддержали лишение миллиардных льгот Ахметову и другим инвесторам в "зеленую" энергетику
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11:46
Исполнительный директор "Нафтогаза" объяснил, чем заслужил большую премию
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16:18
"Вышки Бойко": Швейцария арестовала счета семьи Бакулина — экс-нардеп
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15:47
Рожкова: учетная ставка будет снижаться более быстрыми темпами
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15:16
Ахметов заплатил Фирташу более 700 миллионов долларов по делу "Укртелекома"
- 12:17
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10:08
В США представили водяной электровелосипед
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09:21
В пассажирском поезде “Харьков-Херсон” загорелся тепловоз
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09:19
Шулявский мост испытали на прочность – 30-тонные МАЗы проехали над головой Кличко
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09:16
Украинские католики провели праздничные Богослужения в честь Рождества
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09:17
В Киеве насмерть сбили двух велосипедистов
- 10:08
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15:09
CNN распространила видео возможного ракетного удара по самолету МАУ
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08:51
Ученые обнаружили первую планету размером с Землю, на которой может существовать жизнь
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09:08
В Казахстане разбился пассажирский самолет, на борту 100 человек
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09:14
В столице впервые прошел Новогодний парад
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09:08
В Киеве открыли главную елку страны
- 15:09