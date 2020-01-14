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Зеленский подписал закон о противодействии земельному рейдерству

14.01.2020 / 09:45
Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

На странице соответствующего законопроекта № 0858 отмечается, что 13 января документ возвращен с подписью Президента.

Закон, в частности, направлен на обеспечение защиты имущественных прав собственников и пользователей земельных участков, предотвращения противоправному поглощению и захвату предприятий в аграрном секторе экономики, решение других вопросов в сфере регулирования земельных отношений.

В документе прописано совершенствование процедуры госрегистрации земельных участков, прав на них, взаимодействие Государственного земельного кадастра и государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Напомним, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству" 5 декабря 2019 года.

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского, документ позволит комплексно противодействовать рейдерству и на законодательном уровне создаст действенные меры предупреждения для противодействия противоправному захвату земельных участков.

Председатель комитета отметил, что в случае вступления в силу закона государственный реестр и государственный кадастр будут автоматически обмениваться информацией.

Также этот закон обязывает оцифровать все имеющиеся в Госгеокадастре сведения о ранее выданных государственных актах и зарегистрированных договорах аренды и в максимально сжатые сроки внести эти данные в кадастр.

По словам председателя комитета, законом вводятся меры предупреждения по фальсификации документов нотариального типа.

Источник 

закон, земля, рейдерство, Зеленский
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