Войти | Зарегистрироваться
17:48

понедельник,
09 декабря
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Тетяна Чорновол кликала детектива НАБУ «на передок», знаходячись в офісі Пашинсього в центрі Києва

08.12.2024 / 19:23
Саме це встановило Національне Антикорупційне Бюро України під час слідства у справі щодо заволодіння арештованими нафтопродуктами олігарха Курченка.

На офіційно оприлюдненому НАБУ записі прослуховування, чоловік зі схожим на Пашинського голосом розмовляє з колишньою депутаткою Верховної Ради Тетяною Чорновол. Саме в цей моментїй дзвонить детектив НАБУ та викликає на допит посправі розкрадання палива.

На що Тетяна Чорновол починає брехати, заявляючи що зараз знаходиться на фронті – «на передку». «Приїжайте до мене, я вам багато чого покажу, я вам на «передку» всі свідчення дам, приїжайте до мене на «передок» — говорить Тетяна Чорновол, хоча в той момент вона фізично була в офісі Пашинського та пила каву на вул. Липській біля Верховної Ради України,  а не на фронті.

Більше того, як свідчить запис НАБУ, саме під диктовку Сергія Пашинського, Тетяна Чорновол писала свій пост на Фейсбук, в якому прикривалася фронтом від слідства НАБУ. Таким чином, вона фактично, своїми діями допомагала уникнути відповідальності злочинній групі, що нанесла значних збитків українській державі.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли Тетяна Чорновол прикривається фронтом для уникнення правової відповідальності чи покриття злочинів.

НАБУ, Чорновол
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
9 декабря
8 декабря
7 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.