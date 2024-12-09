Зеленський: Під час повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів

Про це він заявив у зверненні у неділю, 8 грудня.

Тоді як ще 370 тисяч військових зазнали поранень. Так глава держави прокоментував заяву Дональда Трампа про 400 тисяч втрат з боку України.

Зеленський також зауважив, що російські втрати перевищують 750 тисяч – це 198 тисяч вбитих росіян та більше 550 тисяч поранених. З вересня цього року росія втрачає п'ять-шість своїх солдатів проти українського воїна.

Разом з тим, у російському полоні залишаються тисячі українців.

"Ось що таке ця війна. Це не закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як путін це вже робив. Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію. Ми всі знаємо путіна дуже добре – він хворий на війни", - додав Зеленський.