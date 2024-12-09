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ЦНС: окупанти встановили у школах на ТОТ скринькі для доносів

09.12.2024 / 12:16
Школярів на тимчасово окупованих територіях України закликають писати доноси на тих, хто нелояльний до окупантів. Для цього у низці шкіл встановили відповідні скриньки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

"Учнів закликають повідомляти про "нелояльних" до окупаційної влади однокласників, чи навіть батьків... Дітей агітують доносити під час лекцій представників репресивних органів", - йдеться у повідомленні.

Як пише ЦНС, все це відбувається під гаслами "боротьба з екстремізмом". Після отримання доносів, всі ці листи шкільна адміністрація зобов'язана передавати до федеральної служби безпеки (фсб).

Водночас школи в окупації і без доносів формують списки нелояльних дітей, які потім передають в управління окупаційних адміністрацій.

ЦНС
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