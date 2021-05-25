Зеленский публично подписал закон №2194 о передаче сельхозземель из государственной в коммунальную собственность

"Закон №2194, который коренным образом меняет землеустройство нашего государства и который называют земельной конституцией. Это закон, который забирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, которую он никогда даже в своей жизни не видел", – сказал глава государства, открывая в Киеве в понедельник форум "Земля" в рамках форума "Украина. 30".

Зеленский подчеркнул, что этот закон окончательно возвращает громадам право распоряжаться своими землями.

"Закон, который четко закрепляет, что покупать и продавать землю могут исключительно украинцы", – добавил президент Украины.

Он напомнил, помимо 2194 Верховная Рада утвердила также второй важный закон для полноценного старта прозрачного рынка земли – №2195, который вводит электронные аукционы по покупке-продаже земли. По его словам, это гарантия наполнения местных бюджетов и возможности каждого украинца принять участие в аукционе и начать свое фермерское хозяйство.

Как сообщалось, Верховная Рада 28 апреля после полутора месяца рассмотрений 3,1 тыс. правок приняла закон №2194. Законопроект реформирует систему управления в сфере земельных отношений, снимает искусственные ограничения хозяйственной деятельности для упрощения доступа населения и бизнеса к земельным ресурсам, снижает коррупционные риски в сфере земельных отношений.

Согласно ему, вместо центрального органа исполнительной власти, реализующего госполитику в сфере земельных отношений, создается орган, реализующий госполитику в сфере кадастровой деятельности и геопространственных данных. Упраздняются также институты госэкспертизы землеустроительной документации и агрохимической паспортизации земель, отменяются полномочия Верховной Рады согласовывать изменение целевого назначения особо ценных земель, а также необходимость согласовывать с Кабинетом министров продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности иностранным юридическим лицам.

Из Земельного кодекса Украины также исключаются нормы, ограничивающие возможность иностранцев и иностранных юрлиц покупать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

Закон вводит принципы "одного касания" и "молчаливого согласия" при проверке государственными органами документации по землеустройству и оценке земель на соответствие требованиям нормативно-правовых актов. Для реализации данной инициативы из законодательства изымаются требования по предоставлению ряда лишних согласовательных документов, отменяется государственная экспертиза документации по землеустройству.

Предусматривается постепенный отказ от "бумажной" технологии составления документации по землеустройству и технической документации по оценке земель, она должна разрабатываться исключительно в электронном виде и заверяться электронной цифровой подписью разработчика. Также вводятся правовые гарантии полной открытости и доступности документации по землеустройству, публичности ее рассмотрения, в том числе предельно упрощается доступ к ней граждан, органов власти и ее разработчиков.

Документ вводит обязательное страхование ответственности исполнителей работ перед заказчиками и третьими лицами за последствия и убытки, допущенные при составлении документации по землеустройству или выполнении топографо-геодезических работ, эта законодательная норма заменит функции государственного надзора по землеустройству и топографо-геодезической деятельности, ничем не гарантирующего реального возмещения ущерба лицам, пострадавшим от некачественного выполнения работ.

Помимо этого исключается экономическая оценка земель из состава землеоценочных работ. Также предоставляется статус публичной информации данным о качестве почв и оценочной стоимости земельных участков и отчетам о стоимости земельных участков государственной и коммунальной собственности.

Закон №2195 был принят 18 мая и еще не подписан спикером и президентом.

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