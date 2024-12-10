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Гетманцев: Податкова масово штрафує інтернет-продавців, які не видають касові чеки

12.12.2024 / 16:25
Державна податкова служба перевіряє підприємців, які реалізують товар через інтернет, і штрафує тих продавців, які не видають касові чеки.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він звернув увагу тих підприємців, які, незважаючи на очевидну небезпеку, продовжує реалізовувати товари в мережі інтернет без реєстрації або уникаючи видачі чеку, на те, що протягом 2024 року здійснено 7221 контрольну закупівлю через інтернет.

Гетманцев повідомив, що підприємцям донараховано штрафів на суму 106,6 млн грн, з них 47,3 млн грн — у листопаді.

Нардеп наголосив, що робота з наведенню ладу в інтернет-торгівлі є пріоритетом ДПС.

Гетманцев
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