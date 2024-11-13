Как подружиться с шиншиллой

Шиншиллы стали популярным видом домашних животных, что связано со многими преимуществами содержания. В числе плюсов — продолжительность жизни до 15–20 лет, простой уход и приятный вид. Зверька с густой, мягкой шерстью приятно гладить и держать в руках. Благодаря природной любознательности грызуны отличаются повышенной подвижностью. С удовольствием лазают по лабиринтам и играют с игрушками.

Чтобы животному было комфортно, нужно создать благоприятные условия. Шиншиллы не переносят жару. При температуре выше 25 °C теряют интерес к окружающей действительности. Возможны другие негативные последствия вплоть до судорог. Оптимальная температура содержания — 12–16 °C. Учитывая повышенную подвижность домашнего питомца, лучше купить клетку для шиншиллы большого размера. Поставьте клетку в прохладном, сухом месте вдали от сквозняков. Необходимо обеспечить вентиляцию воздуха.

Как стать другом для шиншиллы

Грызуны — социальные животные. В природе зверьки живут группами, тесно взаимодействуя друг с другом. Если шиншилла живет одна в клетке, она больше привязывается к хозяину. Для эмоционального благополучия ветеринары рекомендуют держать в клетке 2–3 особей. Даже в этом случае при правильном подходе удастся завоевать доверие животного. Как себя вести с шиншиллой:

Избегать резких движений и громких звуков. Разговаривать тихим, спокойным голосом. Нежно поглаживать и угощать лакомствами.

Поощряйте проявления дружелюбия и коммуникации. Если питомец подходит, когда называют его имя, закрепите положительный эффект сухой палочкой из семян, хлопьев и злаков. Для улучшения социализации периодически выпускайте питомца из клетки.

Основные рекомендации

Когда принесли питомца домой впервые, оставьте его наедине с собой в течение 5–7 дней. Посадите в предварительно оборудованную клетку, которую можно недорого заказать на Маудау, и дайте адаптироваться к новой среде обитания. Не стоит первое время брать шиншиллу на руки, играть с ней и показывать друзьям. По истечении недели периодически подходите к клетке, разговаривайте с питомцем и называйте его по имени.

Попробуйте осторожно просунуть руку внутрь клетки. В большинстве случаев рука хозяина становится предметом пристального изучения со стороны питомца. Не поднимайте руку высоко — она должна находится на уровне животного. Если грызун свободно подходит к руке, не выражает тревоги и страха, осторожно почешите его за ушами или под подбородком. Не задевайте усы — большинство шиншилл чувствительны к прикосновениям в этой области. Признаки страха:

питомец внимательно наблюдает за движениями человека; становится в позу защиты; издает отпугивающие звуки — лающие, фыркающие; дрожит, пытается укусить.

При проявлении агрессии отойдите от клетки и оставьте попытки коммуникации на несколько дней. Выпускайте животное из клетки в небольшой комнате с не загроможденным пространством. Если питомец забьется в угол, будет проще найти.