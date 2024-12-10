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У розвідці США вважають, що росія знов використає Орєшнік по Україні

12.12.2024 / 10:12
Американська розвідка дійшла висновку, що росія може повторно використати свою експериментальну балістичну ракету середньої дальності по Україні «впродовж ближчих днів».

Про це повідомляє в середу АР із посиланням на представника американської адміністрації, передає Укрінформ.

«Чиновник зазначив, що росія має лише кілька таких ракет, і що вони оснащуються меншими боєголовками, ніж інші ракети, які росія регулярно запускає по Україні» ,- зазначає видання.

При цьому деталі щодо можливих дат, часу або потенційних цілей не повідомляються.

Ракету «Орєшнік», як її називають росіяни, у Пентагоні визначили як експериментальний тип балістичної ракети середньої дальності, створений на базі застарілої російської моделі «Рубєж». Ракети середньої дальності можуть літати від 500 до 5500 кілометрів. Така зброя була заборонена за договором радянських часів, від якого Вашингтон і москва відмовилися в 2019 році.

Орєшнік
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