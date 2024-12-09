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Мінфін: У листопаді залучили від випуску державних облігацій 80,8 млрд грн в еквіваленті

09.12.2024 / 10:12
Міністерство фінансів України залучило від випуску облігацій внутрішньої державної позики у січні - листопаді 2024 року 523,2 млрд грн в еквіваленті, із них у листопаді - 80,8 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомило Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

"У листопаді 2024 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій - 80,8 млрд грн в еквіваленті: 72,9 млрд грн та 191 млн доларів США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військові облігації склали 48,4 млрд грн із загального обсягу випущених держоблігацій за листопад 2024 року.

Станом на 1 грудня 2024 року в обігу перебувають ОВДП на понад 1,81 трлн гривень. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (48,2%) та НБУ (37,5%). Частка юридичних осіб становить 7,9%, фізичних осіб - 4%, нерезидентів - 1,3%, страхових компаній - 1,1%, територіальних громад - 0,04%.

У Мінфіні підкреслили, що попит на ОВДП серед громадян продовжує зростати. У листопаді ОВДП в обігу, які у власності фізосіб, зросли на 3,5% - до 73 млрд грн.

Загалом за січень-листопад 2024 року від розміщення ОВДП Мінфін залучив 523,2 млрд грн в еквіваленті, а з початку воєнного стану - 1,4 трлн грн в еквіваленті.

Мінфін, ОВДП
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