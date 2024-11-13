Нацбанк: Річна інфляція перевищила 10%

Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за листопад 2024 року.

Нацбанк не наводить цифри зростання цін, однак згідно з оприлюдненим графіком, річна інфляція перевищила 10%.

В НБУ зазначають, що фундаментальний інфляційний тиск також посилився в жовтні. Базова інфляція зросла до 8,3% унаслідок швидкого подорожчання оброблених продуктів харчування під впливом більшої вартості сировини, подальшого зростання витрат бізнесу на електроенергію та оплату праці, а також ефектів перенесення девальвації в попередні періоди на ціни.

У жовтні, за даними НБУ, стрімко пришвидшилася продовольча інфляція через ефекти спекотної погоди без дощів влітку та восени. Це позначилося на врожайності, термінах дозрівання та якісних параметрах продовольчої продукції, насамперед овочів і фруктів.

Через подорожчання продовольчої сировини, а також подальше збільшення виробничих витрат підприємств на енергозабезпечення й оплату праці швидше зростали ціни на оброблені продукти харчування.

Ціни на непродовольчі товари також пришвидшили зростання. Це насамперед відбувалося під впливом курсового чинника в попередні періоди.

"Це, ймовірно, вплинуло й на сповільнення зниження цін на одяг і взуття", - зазначили в НБУ.

Швидше дорожчали послуги, зокрема з охорони здоров'я, зв'язку й особистого догляду через зростання виробничих витрат.

У жовтні дещо сповільнилося зростання цін на пальне. Пропозиція на ринку й надалі залишалася значною, попри нетривале подорожчання сировини в першій половині жовтня.

Стрімкіше дорожчали алкогольні напої та тютюнові вироби, в тому числі під впливом послаблення обмінного курсу гривні в попередні періоди та боротьби з тіньовою продукцією.

Пришвидшилося також зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари й обладнання.

Разом з тим адміністративну інфляцію стримував мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення.